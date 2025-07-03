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Segurança em Foco

ES registra mais de 62 mil tentativas de golpes este ano; saiba como se proteger

Ouça entrevista com o gerente executivo comercial da Serasa Experian, Luiz Filipe Morra

Publicado em 03 de Julho de 2025 às 11:16

Publicado em 

03 jul 2025 às 11:16
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Golpes virtuais têm aumentado no Brasil (Imagem: Pungu x | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição de Segurança em Foco, em destaque as tentativas de golpes. Somente no primeiro semestre de 2025, o Espírito Santo registrou 62.741 tentativas, uma variação anual de 23,6%. Os números são da Serasa Experian. As tentativas abrangem os mais variados setores, de bancos e cartões à varejo e telefonia. Podem também ter como alvo pessoas de idades diferentes, sendo consumidores entre 36 e 50 anos os mais visados. O gerente executivo comercial da Serasa Experian, Luiz Filipe Morra, detalha o panorama. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Luiz Filipe Morra - 03-07-25.mp3
A maior parte das tentativas de fraude registradas no primeiro trimestre de 2025 foi direcionada ao setor de “Bancos e Cartões” (54%). Na sequência, apareceram os segmentos de “Serviços” (31,9%), “Financeiras” (6,7%), “Telefonia” (5,7%) e “Varejo” (1,7%).
Evite fraudes: veja dicas dos especialistas da Serasa Experian para se proteger
Consumidores:
• Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;
• Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;
• Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;
• Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;
• Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;
• Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;
• Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;
• Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.
Empresas:
• Invista em tecnologias de prevenção à fraude para proteger a integridade e a segurança das operações da sua empresa.
• Em um ambiente de negócios cada vez mais digital e interconectado, onde as fraudes evoluem e se ampliam rapidamente a prevenção à fraude em camadas não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade estratégica;
• Garanta a qualidade e a veracidade dos dados das soluções de prevenção à fraude a partir de soluções que se aprimorem constantemente diante das mudanças e ameaças das fraudes;
• Entenda profundamente o perfil do seu usuário e busque constantemente minimizar pontos de fricção em sua jornada digital, garantindo uma experiência fluida e sem comprometer a segurança.
• Utilize a prevenção à fraude como uma alavanca para gerar receita, implementando uma orquestração inteligente de soluções que maximize a segurança, reduza perdas e permita uma experiência de compra mais ágil e confiável para o cliente
Fonte: Serasa Experian

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