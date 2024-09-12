Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança

ES: câmeras de videomonitoramento passam a fazer reconhecimento facial

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Segurança,  Leonardo Damasceno

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 10:43

Publicado em 

12 set 2024 às 10:43
Renato Casagrande detalha plano de reconhecimento facial
Renato Casagrande detalha plano de reconhecimento facial Crédito: Bruno Nézio
As câmeras do cerco inteligente que operam em todo o Espírito Santo ganharam mais uma funcionalidade. A plataforma de monitoramento, que conta com 290 pontos de coleta em todo o Espírito Santo, começou a fazer o reconhecimento facial das pessoas que circulam nas vias, que utilizam o transporte público e também as que estão nas estradas estaduais. As câmeras que vão dispor da licença de leitura facial estão instaladas em ônibus do sistema Transcol e nos equipamentos do Cerco Integrado e Inteligente situados em pontos estratégicos em todo o Estado.
Segundo informações da secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da inteligência artificial, o sistema será capaz de ler as faces das pessoas, identificar a presença de criminosos, de pessoas com mandado de prisão em aberto, além de foragidos e desaparecidos. A tecnologia vai utilizar, como parâmetro de comparação, os bancos de dados da base de desaparecidos, da base de procurados, do Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública (Sispes), da Secretaria de Justiça (Sejus), que administra o sistema prisional, além da base do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).  Nesta edição do "Segurança em Foco", o secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Leonardo Damasceno -12-09-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tapetes de Corpus Christi nas ruas de Itapuã, Vila Velha
Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira
Imagem de destaque
O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!
Demora no diagnóstico e falta de vacinação agravam a meningite (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock)
Meningite: ES tem 96 casos confirmados e 22 óbitos em 2026; Sesa alerta!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados