ES: câmeras de videomonitoramento passam a fazer reconhecimento facial

As câmeras do cerco inteligente que operam em todo o Espírito Santo ganharam mais uma funcionalidade. A plataforma de monitoramento, que conta com 290 pontos de coleta em todo o Espírito Santo, começou a fazer o reconhecimento facial das pessoas que circulam nas vias, que utilizam o transporte público e também as que estão nas estradas estaduais. As câmeras que vão dispor da licença de leitura facial estão instaladas em ônibus do sistema Transcol e nos equipamentos do Cerco Integrado e Inteligente situados em pontos estratégicos em todo o Estado.

Segundo informações da secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da inteligência artificial, o sistema será capaz de ler as faces das pessoas, identificar a presença de criminosos, de pessoas com mandado de prisão em aberto, além de foragidos e desaparecidos. A tecnologia vai utilizar, como parâmetro de comparação, os bancos de dados da base de desaparecidos, da base de procurados, do Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública (Sispes), da Secretaria de Justiça (Sejus), que administra o sistema prisional, além da base do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Nesta edição do "Segurança em Foco", o secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!