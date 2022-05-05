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Segurança em Foco

Entenda: prisão em flagrante pode ser anulada?

Quem explica é o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 10:36

Publicado em 

05 mai 2022 às 10:36
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nesta edição do "Segurança em Foco", dando continuidade ao tema das modalidades de prisões, o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer esclarece o seguinte tema: pode acontecer uma nulidade de prisão em flagrante? Quando uma prisão em flagrante é feita e o juiz anula a prisão – alegando alguma ilegalidade, por exemplo – quais os procedimentos que devem ser seguidos? Outro assunto a ser esclarecido: você já ouviu falar em crime permanente? Ouça as explicações completas!
Segurança em Foco - 05-05-22

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