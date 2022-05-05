Entenda: prisão em flagrante pode ser anulada?

Nesta edição do "Segurança em Foco", dando continuidade ao tema das modalidades de prisões, o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer esclarece o seguinte tema: pode acontecer uma nulidade de prisão em flagrante? Quando uma prisão em flagrante é feita e o juiz anula a prisão – alegando alguma ilegalidade, por exemplo – quais os procedimentos que devem ser seguidos? Outro assunto a ser esclarecido: você já ouviu falar em crime permanente? Ouça as explicações completas!