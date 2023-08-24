Entenda os riscos de se contratar uma segurança privada clandestina

Na última semana, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação "Segurança Legal VII" em todo o Brasil, com o objetivo de encerrar as atividades de empresas que executam segurança privada irregular, ou seja, sem autorização. Só no Espírito Santo, 12 estabelecimentos foram alvo da operação. Destes, 10 realmente trabalhavam de forma clandestina. Nesta edição do "Segurança em Foco", o agente Marcos André Gomes da Penha, da Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp), fala sobre os destaques da operação, como é feita essa fiscalização por parte das autoridades policiais durante o ano e quais os riscos para quem contrata esse tipo de segurança. Ouça a conversa completa!