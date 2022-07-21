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Segurança em Foco

Entenda o papel da Polícia Federal na fiscalização do processo eleitoral

A Polícia Judiciária Eleitoral é a Polícia Federal que fica responsável pela investigação e apuração dos crimes eleitorais com uma atuação repressiva

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 12:08

Publicado em 

21 jul 2022 às 12:08
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
O período eleitoral de outubro se aproxima e regras precisam ser seguidas pelos partidos e candidatos durante o todo o processo do pleito. Como em todos anos, não são todas as pessoas que respeitam e acabam cometendo algum tipo de indisciplina e até crimes eleitorais. De acordo com a Constituição Brasileira, a polícia judiciária eleitoral é a Polícia Federal, ficando responsável a investigação e apuração dos crimes eleitorais com uma atuação repressiva. É sobre esse assunto que o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, trata nesta edição do "Segurança em Foco".
Ele explica que no Espírito Santo, a entidade está em contínua conversa com os outros órgãos de segurança e com a Justiça Eleitoral, com reuniões periódicas para traçar o plano de segurança do pleito. Um dos pontos em destaques é o Núcleo de Combate à Corrupção Eleitoral (Nucoe). Como ele funciona? "O núcleo tem participação de todos os órgãos envolvidos nas eleições e vai ser o responsável de receber as denuncias anônimas que serão feitas pela população e encaminhar para a autoridade competente, um canal único vai que receber denúncias de crimes eleitorais e de outros ilícitos eleitorais (abuso de poder econômico, político, propaganda irregular e outros", elenca. Ouça a conversa completa!
SEGURANÇA EM FOCO - 21-07-22

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