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Segurança em Foco

Entenda como funcionam os acordos de cooperação internacional entre as polícias

Quem explica é o agente federal Rafael Pacheco

Publicado em 10 de Março de 2022 às 10:33

Publicado em 

10 mar 2022 às 10:33
Acordos internacionais são realizados por países
Acordos internacionais são realizados por países Crédito: Pixabay
O mundo interligado no combate ao crime! Nesta edição do "Segurança em Foco", o agente federal Rafael Pacheco explica como funcionam os acordos de cooperação internacional que envolvem a Polícia Federal. De forma geral, informa a instituição em seu site, "a Polícia Federal se utiliza da cooperação internacional como instrumento para combater de maneira eficaz a criminalidade organizada transnacional e para preservar a segurança interna. Para tanto, formaliza parcerias com instituições estrangeiras, fomentando a cooperação e assistência mútuas". Além disso, "a política de cooperação da Polícia Federal baseia-se na reciprocidade e no interesse mútuo e tem por objetivo a transferência de conhecimentos e informações, realização de ações conjuntas e capacitação de policiais. O instrumento utilizado para formalização dessa parceria é o Memorando de Entendimento (MdE). Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - 10-03-22

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