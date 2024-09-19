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Segurança em Foco

Entenda como atuava agência de Vila Velha suspeita de migração ilegal

Ouça entrevista com o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 10:39

Publicado em 

19 set 2024 às 10:39
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição de “Segurança em Foco”, o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, detalha a operação que tinha como alvo uma agência de viagens suspeita de praticar migração ilegal para a Europa. Durante as investigações, foi possível concluir que a agencia vendia pacotes especializados para pessoas que desejavam imigrar ilegalmente. As passagens de ida e volta eram emitidas apenas para enganar as autoridades migratórias. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Segurança Em Foco - Guilherme Helmer - 19-09-24.mp3

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