Entenda como atuava agência de Vila Velha suspeita de migração ilegal

Nesta edição de “Segurança em Foco”, o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, detalha a operação que tinha como alvo uma agência de viagens suspeita de praticar migração ilegal para a Europa. Durante as investigações, foi possível concluir que a agencia vendia pacotes especializados para pessoas que desejavam imigrar ilegalmente. As passagens de ida e volta eram emitidas apenas para enganar as autoridades migratórias. Ouça a conversa completa e entenda!