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Segurança em Foco

Empresas do ramo de café quitavam dívidas de ICMS com promessa de 40% de desconto

Quem fala sobre o assunto é o delegado Victor Baptista, da Polícia Federal. Acompanhe!

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 10:47

Publicado em 

23 jun 2022 às 10:47
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
O grupo criminoso especializado em fraudes bancárias pela internet que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (22) atuava majoritariamente para empresas de café do Espírito Santo, desviando valores de contas bancárias para pagamentos de boletos. Conforme a Polícia Federal, o grupo criminoso era composto por três núcleos: Hackers ou Atacantes, Intermediadores e Beneficiários. Este mesmo grupo se utilizava de serviços de invasão de contas bancárias, por meio da internet, para desvio de valores ou para quitação de boletos, em especial, de dívidas tributárias junto às Secretaria Estadual de Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES). Invadiam de forma ilegal as contas bancárias das vítimas, a partir de um ataque pushing ou por acesso remoto. Os beneficiários quitavam suas dívidas de impostos com promessas do grupo de desconto de até 40% do valor final do tributo. Este é o tema do Segurança em Foco desta quinta-feira (23). Quem fala sobre o assunto é o delegado Victor Baptista, da Polícia Federal.
Segurança em Foco - Victor Baptista - 23-06-22
Os HACKERS/ATACANTES acessavam ilegalmente as contas das vítimas mediante ataque Phishing ou Acesso Remoto (RATs - Remote Access Trojan), desviando os valores para contas de BENEFICIÁRIOS ou para pagamento de boletos da SEFAZ/ES.
Já os INTERMEDIADORES eram responsáveis pelo recrutamento dos BENEFICIÁRIOS e deles recebiam os valores frutos das fraudes, repassando parcela dos valores auferidos com o crime aos HACKERS/ATACANTES. (Fonte Polícia Federal). 

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