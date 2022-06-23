Empresas do ramo de café quitavam dívidas de ICMS com promessa de 40% de desconto

O grupo criminoso especializado em fraudes bancárias pela internet que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (22) atuava majoritariamente para empresas de café do Espírito Santo, desviando valores de contas bancárias para pagamentos de boletos. Conforme a Polícia Federal, o grupo criminoso era composto por três núcleos: Hackers ou Atacantes, Intermediadores e Beneficiários. Este mesmo grupo se utilizava de serviços de invasão de contas bancárias, por meio da internet, para desvio de valores ou para quitação de boletos, em especial, de dívidas tributárias junto às Secretaria Estadual de Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ/ES). Invadiam de forma ilegal as contas bancárias das vítimas, a partir de um ataque pushing ou por acesso remoto. Os beneficiários quitavam suas dívidas de impostos com promessas do grupo de desconto de até 40% do valor final do tributo. Este é o tema do Segurança em Foco desta quinta-feira (23). Quem fala sobre o assunto é o delegado Victor Baptista, da Polícia Federal.