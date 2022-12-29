Emissão de passaporte é normalizada após liberação de recursos

A Polícia Federal informou no início desta semana que conseguiu normalizar a distribuição de passaportes que estavam represados até o último sábado (24) por falta de recursos financeiros. Segundo a PF, a entrega dos passaportes será gradual. Quem está na fila deve consultar o status da solicitação pela internet, e ir ao posto de distribuição apenas se o passaporte estiver "disponível para entrega". Ainda de acordo com a PF, os atendimentos nos postos da corporação não foram afetados e seguem sem alterações. Em novembro, a entrega de passaporte já havia sido interrompida por seis dias, também por falta de verba. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre a retomada do serviço e traz orientações sobre as viagens de fim de ano, é o delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!