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Segurança em Foco

Emissão de passaporte é normalizada após liberação de recursos

Ouça detalhes na participação do delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:16

Publicado em 

29 dez 2022 às 10:16
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Federal informou no início desta semana que conseguiu normalizar a distribuição de passaportes que estavam represados até o último sábado (24) por falta de recursos financeiros. Segundo a PF, a entrega dos passaportes será gradual. Quem está na fila deve consultar o status da solicitação pela internet, e ir ao posto de distribuição apenas se o passaporte estiver "disponível para entrega". Ainda de acordo com a PF, os atendimentos nos postos da corporação não foram afetados e seguem sem alterações. Em novembro, a entrega de passaporte já havia sido interrompida por seis dias, também por falta de verba. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre a retomada do serviço e traz orientações sobre as viagens de fim de ano, é o delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - Ramon Almeida da Silva - 29-12-22.mp3

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