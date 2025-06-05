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Segurança em Foco

Em Vitória: "Coiotes" são detidos durante blitze do trânsito

Ouça entrevista com o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni!

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 11:10

Publicado em 

05 jun 2025 às 11:10
Guarda Municipal de Vitória
Guarda Municipal de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Ao longo do último mês, período marcado pelas ações do Maio Amarelo, a Guarda Civil Municipal de Vitória intensificou as operações de fiscalização voltadas à segurança viária. Foram realizados 6.171 testes de etilômetro em blitze promovidas em pontos da capital, especialmente durante madrugadas e fins de semana. Segundo informações da prefeitura da Capital, a programação de encerramento contou com mais uma grande blitz, a 4ª do mês, com três pontos diferentes de abordagens, na última sexta-feira (30). Duas pessoas foram detidas por assumirem a direção de veículos apenas para passarem pelos bloqueios. Segundo a Guarda, são os chamados "coiotes". Eles abordam motoristas antes do ponto de bloqueio ou são acionados exclusivamente para assumir a direção de um veículo em que o condutor está irregular. Assim, passam pela blitz e devolvem o carro para o dono logo à frente.
Ainda, de acordo com informações da Guarda Municipal, um dos detidos é um motorista de transporte por aplicativo e confessou ter recebido 130 reais para assumir o carro. No outro caso, o condutor que trocou a direção acabou detido, pois foi parado em outro ponto da Guarda de Vitória, desta vez dirigindo. Nesta edição do "Segurança em Foco", o secretário municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Amarílio Boni – 05-06-25.mp3

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