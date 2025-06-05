Em Vitória: "Coiotes" são detidos durante blitze do trânsito

Ao longo do último mês, período marcado pelas ações do Maio Amarelo, a Guarda Civil Municipal de Vitória intensificou as operações de fiscalização voltadas à segurança viária. Foram realizados 6.171 testes de etilômetro em blitze promovidas em pontos da capital, especialmente durante madrugadas e fins de semana. Segundo informações da prefeitura da Capital, a programação de encerramento contou com mais uma grande blitz, a 4ª do mês, com três pontos diferentes de abordagens, na última sexta-feira (30). Duas pessoas foram detidas por assumirem a direção de veículos apenas para passarem pelos bloqueios. Segundo a Guarda, são os chamados "coiotes". Eles abordam motoristas antes do ponto de bloqueio ou são acionados exclusivamente para assumir a direção de um veículo em que o condutor está irregular. Assim, passam pela blitz e devolvem o carro para o dono logo à frente.