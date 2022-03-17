Em aeroportos: como ocorre a fiscalização contra o tráfico de drogas?

Nesta semana foi destaque a informação de que um traficante de 18 anos preso em flagrante após desembarcar no Aeroporto de Vitória com cerca de 4 quilos de pasta base de cocaína. O entorpecente estava enrolado com fitas presas ao corpo - nas coxas e canela - e encobertas pelas roupas que o jovem vestia. A prisão ocorreu na última segunda-feira (14). O rapaz havia embarcado em Cuiabá, no Mato Grosso, com destino ao Espírito Santo. Além do jovem que veio no avião, outro envolvido também foi preso na mesma força-tarefa integrada pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis de Vitória, Vila Velha e Serra.