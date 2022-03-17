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Segurança em Foco

Em aeroportos: como ocorre a fiscalização contra o tráfico de drogas?

Ouça os detalhes na explicação do agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:17

Publicado em 

17 mar 2022 às 11:17
Dricca, cão farejador da Polícia Federal, no Aeroporto de Vitória
Dricca, cão farejador da Polícia Federal, no Aeroporto de Vitória Crédito: PF/Divulgação
Nesta semana foi destaque a informação de que um traficante de 18 anos preso em flagrante após desembarcar no Aeroporto de Vitória com cerca de 4 quilos de pasta base de cocaína. O entorpecente estava enrolado com fitas presas ao corpo - nas coxas e canela - e encobertas pelas roupas que o jovem vestia. A prisão ocorreu na última segunda-feira (14). O rapaz havia embarcado em Cuiabá, no Mato Grosso, com destino ao Espírito Santo. Além do jovem que veio no avião, outro envolvido também foi preso na mesma força-tarefa integrada pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis de Vitória, Vila Velha e Serra.
O segundo traficante foi detido nos arredores do aeroporto, no momento em que o rapaz que havia trazido a droga entrou em um carro que o esperava. Neste momento, os agentes interceptaram a dupla e deram voz de prisão. Como os aeroportos aparecem na rota do tráfico de drogas? Como é a atuação da PF para a descoberta desses casos? Nesta edição do "Segurança em Foco", o agente federal Rafael Pacheco, fala sobre o tema. 
Segurança Em Foco - Rafael Pacheco - 17-03-22

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