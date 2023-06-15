Em ação! Cães farejadores da PF já atuam em ações policiais

Patrulha canina, agora, em ação! Eles já são conhecidos do quadro "Segurança em Foco", mas, desta vez, os cães farejadores da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Kira e Wolf, os K9 da instituição, já têm atuado de forma prática em operações policiais ao longo da semana em território capixaba. Na última segunda-feira (12), por exemplo, eles auxiliaram na ação de localizar entorpecentes que estariam sendo escondidos em endereços que servem aos traficantes como destinatários no envio de drogas e entorpecentes pelos Correios nos municípios da Serra e Cariacica. Segundo a PF, com a participação do grupamento de policiais K9 e informações repassadas pelo Setor de Segurança dos Correios, foram apreendidos aproximadamente 30kg de maconha em encomendas que tinham os endereços como destino, que partiram de agências próximas à fronteira do Brasil com o Paraguai.
Já na quarta-feira (14), foi realizada uma ação de combate ao tráfico de drogas nas estradas, com foco em ônibus interestaduais. Após diversas fiscalizações na BR 101, na altura de Guarapari, que iniciaram ainda no final da madrugada, foram presas três pessoas traficando drogas. Um homem e duas mulheres foram presos e 73 kg de maconha e 4 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos. O agente Bruno Stoll, coordenador do canil regional da Polícia Federal no Espírito Santo, fala sobre as ações recentes.
CBN - Segurança em Foco - Bruno Stoll - 15-06-23.mp3