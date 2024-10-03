Eleições 2024: como será o trabalho da Polícia Federal no ES

O primeiro turno das eleições de 2024 está marcado para este domingo (6). Eleitores de mais de 5,5 mil municípios brasileiros se preparam para comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais. E no Espírito Santo, as forças de Segurança também estarão mobilizadas para o pleito. A Polícia Federal, por exemplo, terá equipes na região da Grande Vitória e nas cidades de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.