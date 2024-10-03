Eleições 2024: como será o trabalho da Polícia Federal no ES

O primeiro turno das eleições de 2024 está marcado para este domingo (6). Eleitores de mais de 5,5 mil municípios brasileiros se preparam para comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais. E no Espírito Santo, as forças de Segurança também estarão mobilizadas para o pleito. A Polícia Federal, por exemplo, terá equipes na região da Grande Vitória e nas cidades de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.
Cerca de 200 policiais devem atuar na segurança das autoridades eleitorais, visando garantir a segurança das urnas e dos locais de auditoria. Além disso, segundo informações da Polícia Federal, haverá equipes fixas e volantes com uso de equipamentos, incluindo drones. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Márcio Magno Carvalho Xavier, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Márcio Magno Carvalho Xavier - 03-10-24.mp3