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Segurança em Foco

Eleições 2024: como será o trabalho da Polícia Federal no ES

Ouça entrevista com o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Márcio Magno Carvalho Xavier

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 10:13

Publicado em 

03 out 2024 às 10:13
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
O primeiro turno das eleições de 2024 está marcado para este domingo (6). Eleitores de mais de 5,5 mil municípios brasileiros se preparam para comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais. E no Espírito Santo, as forças de Segurança também estarão mobilizadas para o pleito. A Polícia Federal, por exemplo, terá equipes na região da Grande Vitória e nas cidades de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. 
Cerca de 200 policiais devem atuar na segurança das autoridades eleitorais, visando garantir a segurança das urnas e dos locais de auditoria. Além disso, segundo informações da Polícia Federal, haverá equipes fixas e volantes com uso de equipamentos, incluindo drones. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Márcio Magno Carvalho Xavier, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Márcio Magno Carvalho Xavier - 03-10-24.mp3

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