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Segurança em Foco

Drogas que circulam no ES: conheça os riscos do haxixe ao organismo humano

O perito criminal federal André Bittencourt alerta para os efeitos da droga, cuja comercialização e consumo são ilegais no país

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 10:34

Publicado em 

30 jun 2022 às 10:34
A Polícia Federal no ES deflagrou a Operação Pakman em municípios da Grande Vitória para desmantelar um esquema de envio de haxixe espanhol ao Estado
A Polícia Federal no ES deflagrou a Operação Pakman em municípios da Grande Vitória para desmantelar um esquema de envio de haxixe espanhol ao Estado Crédito: PF/Divulgação
Nesta edição do "Segurança em Foco" o tema em destaque foi sugestão de ouvinte! Após uma conversa sobre as propriedades químicas e malefícios do crack ao organismo, surgiu a proposta de continuar alertando sobre outras drogas que circulam de forma ilegal no Espírito Santo: E o haxixe? Qual o malefício dele?". Pensando nisso, o perito criminal federal André Bittencourt alerta para os efeitos da droga ao organismo, como age e pode deixar consequências na vida da pessoa. De forma geral, o haxixe é uma droga produzida a partir da resina da cannabis sativa (a planta da maconha) e tem um valor bem mais elevado. Entre os sintomas e sinais físicos do seu consumo estão o aumento da frequência cardíaca. Já entre os sintomas psíquicos a euforia, que aparece minutos depois do consumo. Ouça as explicações completas!
Segurança Em Foco - André Bittencourt - 30-06-22

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