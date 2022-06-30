Drogas que circulam no ES: conheça os riscos do haxixe ao organismo humano

Nesta edição do "Segurança em Foco" o tema em destaque foi sugestão de ouvinte! Após uma conversa sobre as propriedades químicas e malefícios do crack ao organismo, surgiu a proposta de continuar alertando sobre outras drogas que circulam de forma ilegal no Espírito Santo: E o haxixe? Qual o malefício dele?". Pensando nisso, o perito criminal federal André Bittencourt alerta para os efeitos da droga ao organismo, como age e pode deixar consequências na vida da pessoa. De forma geral, o haxixe é uma droga produzida a partir da resina da cannabis sativa (a planta da maconha) e tem um valor bem mais elevado. Entre os sintomas e sinais físicos do seu consumo estão o aumento da frequência cardíaca. Já entre os sintomas psíquicos a euforia, que aparece minutos depois do consumo. Ouça as explicações completas!