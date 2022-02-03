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Segurança em Foco

Drogas alucinógenas: o que você precisa saber sobre os graves riscos e efeitos no corpo humano

Ouça as explicações do perito da Polícia Federal, André Bittencourt

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:41

Publicado em 

03 fev 2022 às 10:41
Drogas
Drogas Crédito: Pexels
O jovem de 21 anos que teve a barriga cortada e parte do intestino exposta em uma praia de Guarapari, em 16 de janeiro, teria usado drogas naquela noite, segundo relato da namorada. Ela disse que eles consumiram álcool e um entorpecente. Segundo a moça, um “quadradinho de papel” causou "apagão. Essa expressão é usada normalmente para se referir ao LSD, uma droga sintética com efeito alucinógeno. Assunto para esta edição do Segurança em Foco! O perito criminal André Bittencourt fala sobre a dinâmica de entorpecentes como esse e os perigos. Acompanhe!
As drogas sintéticas são aquelas produzidas em laboratório por meio de substâncias químicas. Elas agem no sistema nervoso e podem fazer com que a pessoa tenha alucinações, como é o caso das drogas classificadas como perturbadoras. Entre as mais comuns estão as “drogas recreativas”, que são vendidas em festas e provocam, inicialmente, uma sensação de prazer. É o caso do LSD (dietilamida do ácido lisérgico), que também é chamado de quadrado ou papel, e o MDMA, popularmente conhecido como ecstasy.
Segurança Em Foco - 03-02-22

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