Drogas alucinógenas: o que você precisa saber sobre os graves riscos e efeitos no corpo humano

O jovem de 21 anos que teve a barriga cortada e parte do intestino exposta em uma praia de Guarapari, em 16 de janeiro, teria usado drogas naquela noite, segundo relato da namorada. Ela disse que eles consumiram álcool e um entorpecente. Segundo a moça, um “quadradinho de papel” causou "apagão. Essa expressão é usada normalmente para se referir ao LSD, uma droga sintética com efeito alucinógeno. Assunto para esta edição do Segurança em Foco! O perito criminal André Bittencourt fala sobre a dinâmica de entorpecentes como esse e os perigos. Acompanhe!