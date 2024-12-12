Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Disque 100: saiba como denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes

A coordenadora-geral do Disque 100 Franciely Loyze dos Santos Cunha fala sobre o assunto

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:12

Publicado em 

12 dez 2024 às 11:12
Disque 100 - Disque Direitos Humanos, uma ferramenta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Disque 100 - Disque Direitos Humanos, uma ferramenta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Crédito: Agência Gov/MDHC
Nesta edição de "Segurança em Foco", a CBN Vitória continua falando sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desta vez, o tema em destaque é o Disque 100 (Disque Direitos Humanos), uma ferramenta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que atende denúncias de violações de direitos humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e atende demandas relacionadas a crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população em situação de rua, pessoas em restrição de liberdade e a população LGBT. O canal de denúncias é gratuito e confidencial. A coordenadora-geral do Disque 100 Franciely Loyze dos Santos Cunha fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Franciely Loyze dos Santos Cunha - 12-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados