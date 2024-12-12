Disque 100: saiba como denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes

Nesta edição de "Segurança em Foco", a CBN Vitória continua falando sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desta vez, o tema em destaque é o Disque 100 (Disque Direitos Humanos), uma ferramenta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que atende denúncias de violações de direitos humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e atende demandas relacionadas a crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população em situação de rua, pessoas em restrição de liberdade e a população LGBT. O canal de denúncias é gratuito e confidencial. A coordenadora-geral do Disque 100 Franciely Loyze dos Santos Cunha fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!