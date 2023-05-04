Discord atrai jovens para desafios de violência; Polícia orienta pais e responsáveis

O mundo digital é o assunto nesta edição do "Segurança em Foco". Nos últimos dias, ao se falar sobre segurança cibernética, um tema que ganhou a discussão é sobre o uso do aplicativo Discord. Trata-se de uma plataforma de comunicação online que permite que os usuários conversem por meio de mensagens de texto, voz e vídeo. Embora seja popular entre os jogadores de games, o Discord também é usado por crianças e adolescentes para se comunicar com amigos e participar de comunidades online. No entanto, existem riscos de segurança associados ao seu uso. Reportagem do "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (30), mostrou que um dos principais é o contato com predadores sexuais e/ou grupos extremistas para recrutar jovens e promover ideologias que fomentem ódio e atos violentos. O delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, fala sobre o assunto e orienta a pais e responsáveis.