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Segurança em Foco

Discord: adolescente do ES é vítima de ataque sexual em aplicativo

Confira entrevista com o delegado Gustavo Buaiz, chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 10:38

Publicado em 

29 jun 2023 às 10:38
O assunto é: os anúncios excessivos que aparecem nos navegadores de internet
O assunto é: os anúncios excessivos que aparecem nos navegadores de internet Crédito: Pixabay
A plataforma de mensagens Discord, criada há oito anos, se popularizou entre jovens adeptos aos videogames e jogos digitais. Como um espaço para conversas, compartilhamento de conteúdo e interação, a rede foi ganhando cada vez mais espaço entre os adolescentes — e até crianças — durante a pandemia. No entanto, a plataforma já coleciona uma série de polêmicas no exterior e no Brasil, que vão desde a segurança pública até a privacidade de menores de idade. O Discord permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. A vítima passa a ser chantageada a cumprir desafios. Se ela não aceitar, fotos íntimas são vazadas. Uma adolescente do Espírito Santo, de 16 anos, está na lista de possíveis vítimas aliciadas por uma quadrilha que utilizava o aplicativo para promover ataques sexuais. A vítima chegou a ter fotos vazadas na plataforma. Além da menina identificada no Espírito Santo, investigações ainda resultaram no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Pinheiros e em Afonso Cláudio nas últimas semanas. As buscas foram na residência de uma jovem de 19 anos e de um adolescente de 17 anos, que estariam cometendo ameaças e obrigando vítimas a se automutilarem. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Gustavo Buaiz, chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, fala sobre o assunto. 
CBN - Segurança Em Foco - Gustavo Buaiz - 29-06-23.mp3

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