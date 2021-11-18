Dinheiro: você sabe identificar se uma cédula é verdadeira ou falsa?

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Nesta semana duas mulheres foram presas com R$ 2 mil em dinheiro, em Alegre, na região Sul do Estado. As mulheres estavam tentando passar notas falsas no comércio do centro da cidade. Com as duas, foram encontrados R$ 2 mil em notas falsas, produtos comprados com as notas falsificadas e cartões bancários. As duas mulheres foram levadas para a sede da Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Esposito, alerta com relação ao assunto.

A PF alerta, por exemplo, que com a aproximação das datas de final de ano, como o Natal, e o pagamento do 13º salário, há uma maior circulação de dinheiro, daí a necessidade da população ficar mais atenta a golpes e as cautelas necessárias para evitar problemas. Destaque também é que há um estabelecimento de uma força-tarefa entre a Polícia Federal e a Diretoria de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos colocando esses tipos de ocorrência no radar das autoridades. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!

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Crime

A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.

Como proceder no caso de receber uma cédula suspeita:

a) de um terminal de auto-atendimento ou caixa eletrônico:

Dentro de uma agência bancária e durante o expediente - encaminhar-se ao gerente da agência para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.

ou

Fora de uma agência ou do horário do expediente bancário - na primeira oportunidade, dirigir-se ao gerente de sua agência bancária para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.

b) numa transação do dia a dia: