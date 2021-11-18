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Segurança em Foco

Dinheiro: você sabe identificar se uma cédula é verdadeira ou falsa?

Acompanhe as orientações do delegado da Polícia Federal, Lorenzo Esposito

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:27

Publicado em 

18 nov 2021 às 10:27
Dinheiro, reais, finanças, recursos financeiros
Crédito: Pexels
Nesta semana duas mulheres foram presas com R$ 2 mil em dinheiro, em Alegre, na região Sul do Estado. As mulheres estavam tentando passar notas falsas no comércio do centro da cidade. Com as duas, foram encontrados R$ 2 mil em notas falsas, produtos comprados com as notas falsificadas e cartões bancários. As duas mulheres foram levadas para a sede da Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Esposito, alerta com relação ao assunto.
A PF alerta, por exemplo, que com a aproximação das datas de final de ano, como o Natal, e o pagamento do 13º salário, há uma maior circulação de dinheiro, daí a necessidade da população ficar mais atenta a golpes e as cautelas necessárias para evitar problemas. Destaque também é que há um estabelecimento de uma força-tarefa entre a Polícia Federal e a Diretoria de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos colocando esses tipos de ocorrência no radar das autoridades. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!
Segurança Em Foco - Lorenzo Esposito - 18-11-21.mp3
Crime
A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.
Como proceder no caso de receber uma cédula suspeita:
a) de um terminal de auto-atendimento ou caixa eletrônico:
Dentro de uma agência bancária e durante o expediente - encaminhar-se ao gerente da agência para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.
ou
Fora de uma agência ou do horário do expediente bancário - na primeira oportunidade, dirigir-se ao gerente de sua agência bancária para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.
b) numa transação do dia a dia:
Se você desconfiar da autenticidade de uma nota após observar os elementos de segurança ou comparar com outra cédula legítima, você pode recusá-la. É importante sempre recomendar ao dono do exemplar suspeito que procure uma agência bancária para encaminhamento da nota para ser analisada pelo Banco Central. (Fonte Banco Central)

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