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Segurança em Foco

Decreto restringe o acesso de civis a armas e munições; entenda

Ouça detalhes na participação do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:52

Publicado em 

27 jul 2023 às 11:52
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na última semana um decreto sobre o controle "responsável" de armas no país. A medida foi editada durante cerimônia no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança (PAS), um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país.
As principais alterações dizem respeito à redução de armas e munições acessíveis para civis, entre eles caçadores, atiradores e colecionadores; retomada da distinção entre as armas de uso dos órgãos de segurança e as armas acessíveis aos cidadãos comuns; fim do porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores; restrições às entidades de tiro desportivo; redução da validade dos registros de armas de fogo; e a migração progressiva de competência referentes às atividades de caráter civil envolvendo armas e munições para a Polícia Federal. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco".
Quem fala sobre o assunto é o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), delegado Eugênio Ricas. Ouça as explicações completas!
CBN - Segurança Em Foco Eugênio Ricas - 27-07-23.mp3

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