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Segurança em Foco

De Chefes de Estado a figuras ilustres: o trabalho do Núcleo de Segurança de Dignitários

Quem fala sobre o assunto é o policial federal Edson Cardoso Rocha, membro do Grupo de Segurança de Dignitário no Espírito Santo

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:44

Publicado em 

17 ago 2023 às 10:44
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "Segurança em Foco", o tema em destaque é a rotina de profissionais especializados que são os responsáveis por garantir a integridade física e moral de autoridades e personalidades do Brasil e do mundo. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, mas a legislação brasileira dá direito à segurança da Polícia Federal (PF) a alguns cargos. Candidatos à presidência também podem ter direito à proteção em períodos eleitorais. Estão aptos a receberem a segurança da PF, vice-presidente, ministros de Estado, juízes em situações específicas e autoridades internacionais em visita ao Brasil. Quem fala sobre o assunto é o policial federal Edson Cardoso Rocha, membro do Grupo de Segurança de Dignitário no Espírito Santo. 
Segurança em Foco - 17-08-23

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