De captura de foragidos à segurança escolar: como funciona o centro de inteligência cibernética do ES!

Fazer o rastreamento de dados e informações sensíveis na Internet para garantir a segurança da sociedade. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) anunciou, nesta semana, o balanço das primeiras atividades do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, um centro de inteligência cibernética voltado ao enfrentamento de crimes praticados no ambiente digital. Segundo a Sesp, o setor irá ampliar e apoiar ações de combate, por exemplo, aos crimes cibernéticos, fraudes, pornografia infantil, violência escolar, lavagem de dinheiro, facções criminosas e qualquer modalidade ilegal que use o ambiente virtual. Segundo a Sesp, o setor já iniciou as atividades e, em sua primeira atuação auxiliou, com uso de tecnologia de ponta, na captura de 45 foragidos da Justiça, no mês de dezembro de 2025, sendo a maioria por estupro e homicídio, no interior do Espírito Santo. Ela foi criada em novembro do último ano e passou, então, a funcionar de forma oficial.