De captura de foragidos à segurança escolar: como funciona o centro de inteligência cibernética do ES!

Fazer o rastreamento de dados e informações sensíveis na Internet para garantir a segurança da sociedade. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) anunciou, nesta semana, o balanço das primeiras atividades do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, um centro de inteligência cibernética voltado ao enfrentamento de crimes praticados no ambiente digital. Segundo a Sesp, o setor irá ampliar e apoiar ações de combate, por exemplo, aos crimes cibernéticos, fraudes, pornografia infantil, violência escolar, lavagem de dinheiro, facções criminosas e qualquer modalidade ilegal que use o ambiente virtual. Segundo a Sesp, o setor já iniciou as atividades e, em sua primeira atuação auxiliou, com uso de tecnologia de ponta, na captura de 45 foragidos da Justiça, no mês de dezembro de 2025, sendo a maioria por estupro e homicídio, no interior do Espírito Santo. Ela foi criada em novembro do último ano e passou, então, a funcionar de forma oficial.
"O Ciberlab vai provar que a Internet não é 'terra de ninguém' e que as facções criminosas, o crime organizado, que dela se utilizam, serão alcançados. O objetivo é alcançar essas pessoas que cometem os crimes. Tudo aquilo que é produzido na internet [Dark Web, Deep Web] é objeto do trabalhando, evitando que o crime aconteça no Espírito Santo", explica o delegado Leandro Barbosa, coordenador do Ciberlab. "O primeiro foco da unidade é dar suporte às investigações da Polícia Civil, tudo aquilo de relevante que acontece no mundo digital, nessas investigações. O primeiro trabalho foi de levantamento de foragidos da Justiça, há muitos anos procurando, abrangendo 25 municípios e teve 45 prisões. 10 estupro vulnerável, sete por homicídio, cinco tráfico, Maria da Penha e três de prisões em flagrantes", aponta. Nesta edição do Segurança em Foco, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - Leandro Barbosa - 08-01-25.mp3