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Segurança em Foco

Das ruas para as redes: a violência contra crianças e adolescentes nas últimas décadas

Ouça a participação do delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 10:57

Publicado em 

18 mai 2023 às 10:57
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
computador Crédito: Pexels
O tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco" são as violações que ainda persistem contra crianças e adolescentes no país. Neste dia 18 de maio é recordada a causa do "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". Há 50 anos, em 18 de maio de 1973, Araceli, uma menina de 8 anos, foi sequestrada em Vitória, enquanto estava no trajeto da escola para casa. O sumiço de Araceli virou símbolo da luta contra o abuso sexual infantil, dadas as circunstâncias de seu desaparecimento e morte. Nesses 50 anos, como se configuraram os crimes de violação contra crianças e adolescentes? O delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer, fala sobre o assunto. Helmer chama a atenção para aquilo que ele define como uma "nova" fronteira desses crimes.
CBN - Segurança em Foco - Guilherme Helmer - 18-05-23.mp3

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