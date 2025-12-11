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Segurança em Foco

Cuidados para não cair em fraudes no período de Natal

Ouça entrevista com o gerente executivo de Prevenção e Fraude da Serasa Experian, Luiz Filipe Morra

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 10:42

Publicado em 

11 dez 2025 às 10:42
Dinheiro, empréstimo, crédito
Fraudes  Crédito: Pexels
A poucos dias do Natal, o movimento do comércio brasileiro cresce devido às buscas por presentes para família e amigos. Seja nas lojas de rua, em shoppings centers ou em endereços online, a atenção precisa ser redobrada para evitar fraudes e consequentes dores de cabeça que podem estragar as comemorações de fim de ano.
Somente no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 125 mil tentativas de golpes no Espírito Santo. Com a chegada das festas, a pressa para garantir os presentes não pode dar margem para distrações. Por isso, é preciso tomar cuidado para evitar clicar em links falsos e fornecer dados sigilosos. Atenção na hora do pagamento e desconfiança de ofertas muito abaixo do mercado também são atitudes essenciais.
Nesta edição de Segurança em Foco, o gerente executivo de Prevenção e Fraude da Serasa Experian, Luiz Filipe Morra, alerta para os tipos de fraude mais comuns desta época do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Luiz Filipe Morra - 11-12-25.mp3

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