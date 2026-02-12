Cuidados e fiscalização: como garantir a segurança e saúde nas piscinas

Nesta edição do “Segurança em Foco”, a coordenadora da Vigilância Sanitária de Cariacica, Renata Brêga, alerta para os riscos em piscinas sem manutenção adequada. O tema ganha urgência após o caso de intoxicação em uma academia de São Paulo, que já registra seis vítimas. O episódio reforça a importância da manipulação correta de produtos químicos e de vistorias rigorosas em áreas coletivas. A falta de monitoramento e o armazenamento irregular de cloro podem causar acidentes químicos e doenças.