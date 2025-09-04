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Segurança em Foco

Criminosos utilizam IA para aplicar golpes pela internet; saiba como se proteger

Ouça entrevista com delegado Ícaro Leandro, da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Digitais

Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 10:13

Publicado em 

04 set 2025 às 10:13
Golpe
Golpe  Crédito: Pixabay
Nesta edição do Segurança em Foco, a CBN Vitória vai mostrar como a Inteligência Artificial (IA) tem sido usada em crimes digitais. No último mês, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação contra uma quadrilha que utilizava ferramentas online para alterar imagens e biometrias e invadir contas de médicos gaúchos em aplicativos de banco e instituições financeiras. Os criminosos utilizavam a IA para adulterar fotos de pessoas parecidas com as vítimas e produzir documentos falsos. Os mandados de busca e apreensão foram realizados em São Paulo, no Pará e no Espírito Santo.
De acordo com o delegado da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Digitais (DRCC), Ícaro Leandro, recursos como os deepfakes permitem fabricar rostos falsos, inserir pessoas em situações inexistentes e até mesmo manipular imagens de crianças para fins de exploração sexual. Ouça detalhes na entrevista. 
CBN - Segurança Em Foco - Ícaro Olimpio Leandro - 04-09-25.mp3

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