Crime de cédula falsa: polícia alerta para ocorrências envolvendo jovens no ES

No início deste mês de janeiro um jovem de 18 anos foi preso enquanto recebia um pacote com mil reais em notas falsas, em uma agência dos Correios no município da Serra. A ação foi comandada pela Polícia Federal. De acordo com a corporação, foi a própria área de segurança dos Correios que informou que a encomenda era suspeita. Os policiais, então, foram até a agência e aguardaram o momento em que o homem retirava a encomenda para prendê-lo em flagrante. No pacote havia notas de 100 e 50 reais. O jovem confessou que comprou o material na internet por R$ 300. Agora, a PF segue investigando para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.
Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Lorenzo Espósito, alerta para a ocorrência desses crimes e traz uma importante orientação: esses crimes têm sido praticado, principalmente, por jovens. "Em 2022, no Estado todo, foram presos mais de 30 pessoas e a média é sempre de 1.000 reais, no mínimo, que são encontradas em cédulas falsas. Então, temos uma média, anual, de 35 a 40 mil reais que foram apreendidos no Espírito Santo", explica. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - Lorenzo Espósito - 12-01-23.mp3