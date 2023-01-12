Crime de cédula falsa: polícia alerta para ocorrências envolvendo jovens no ES

No início deste mês de janeiro um jovem de 18 anos foi preso enquanto recebia um pacote com mil reais em notas falsas, em uma agência dos Correios no município da Serra. A ação foi comandada pela Polícia Federal. De acordo com a corporação, foi a própria área de segurança dos Correios que informou que a encomenda era suspeita. Os policiais, então, foram até a agência e aguardaram o momento em que o homem retirava a encomenda para prendê-lo em flagrante. No pacote havia notas de 100 e 50 reais. O jovem confessou que comprou o material na internet por R$ 300. Agora, a PF segue investigando para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.