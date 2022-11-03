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Segurança em Foco

Crianças em risco: como evitar ser alvo de bandidos ao por filhos no carro

Quem fala sobre o assunto é o agente federal, Rafael Pacheco, da Polícia Federal

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 10:54

Publicado em 

03 nov 2022 às 10:54
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Segurança em Foco" um importante alerta. Sofrer um assalto com os filhos dentro do carro é um dos maiores medos dos pais que moram em grandes cidades. De acordo com especialistas, a preocupação se justifica, já que o momento de colocar a criança na cadeirinha é visto pelos bandidos como uma oportunidade e tanto para anunciar um assalto, pois os pais estão mais distraídos e vulneráveis. Que cuidados tomar durante esse momento? E como agir se sofrer um assalto e seu filho estiver dentro do carro? Quem fala sobre o assunto é o agente federal, Rafael Pacheco.
Segurança em Foco - Rafael Pacheco - 03-11-22

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