Crianças em risco: como evitar ser alvo de bandidos ao por filhos no carro

Nesta edição do "Segurança em Foco" um importante alerta. Sofrer um assalto com os filhos dentro do carro é um dos maiores medos dos pais que moram em grandes cidades. De acordo com especialistas, a preocupação se justifica, já que o momento de colocar a criança na cadeirinha é visto pelos bandidos como uma oportunidade e tanto para anunciar um assalto, pois os pais estão mais distraídos e vulneráveis. Que cuidados tomar durante esse momento? E como agir se sofrer um assalto e seu filho estiver dentro do carro? Quem fala sobre o assunto é o agente federal, Rafael Pacheco.