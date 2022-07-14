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Segurança em Foco

Cresce consumo de drogas entre adolescentes; polícia alerta para riscos

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:50

Publicado em 

14 jul 2022 às 10:50
Drogas
Drogas Crédito: Pexels
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que nos últimos dez anos houve um aumento no consumo de álcool e drogas entre adolescentes no Brasil. Um dado em destaque foi de que a experimentação ou exposição ao uso de drogas subiu de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE.  Nesta edição do "Segurança em Foco" o perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal, alerta para os riscos do aumento do consumo de drogas por parte desse público jovem. O ecstasy, loló e solventes são algumas das drogas em destaque. Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - 14-07-22.mp3
A experimentação ou exposição ao uso de drogas cresceu em dez anos, indo de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. A tendência de crescimento observada através da razão de chances foi de 55% no período, sendo de 4,5% ao ano.
O aumento da exposição às drogas entre as meninas foi bem maior que entre os meninos, que chegaram a apresentar uma redução na razão de chances de experimentar drogas ilícitas nas escolas privadas (-30,4%). O maior aumento das chances de experimentar drogas ilícitas se deu entre as meninas escolares da rede pública, que dobraram as chances de experimentação, atingindo 107,4% de variação no período.
Em relação à precocidade dessa exposição, ou seja, antes de completar 14 anos de idade, o percentual passou de 3,4% em 2009 para 5,8% em 2019. Identificou-se uma tendência de crescimento nas chances de exposição, com alta de 87,5% no período. “Essa tendência está decrescente para os meninos das escolas privadas e crescente para meninos de escolas públicas e meninas de ambas as redes, chegando a um aumento expressivo de 164,6% entre as meninas das escolas públicas em dez anos”.
Já o consumo recente de drogas ilícitas, entre aqueles que haviam usado drogas alguma vez na vida, ficou estável entre 2012 (48,2%) e 2015 (46,4%), e caiu em 2019 (33,3%).
Dados da Pesquisa em Vitória: Segundo a PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) 2009/2019, em Vitória, 60,5% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental já experimentaram bebida alcoólica; 20,0% dos estudantes já fumaram cigarro alguma vez na vida e 16,6% já experimentaram drogas ilícitas.
A pesquisa verificou que, em Vitória, 38,7% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental sofreram bullying em 2019. Em 2019, a pesquisa estimou em cerca de 60,0% o total de estudantes do 9º ano do ensino fundamental como insuficientemente ativos em Vitória. A PeNSE 2009/2019 identificou que 27,3% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental já́tiveram relação sexual. Além disso, entre 2009 e 2019, caiu o percentual de escolares que usaram camisinha na última relação, passando de 65,6% para 46,0%. Já o percentual de escolares que informaram ter recebido orientações da escola sobre prevenção de gravidez foi o maior da série em 2019: 84,7%.
Os resultados indicaram que 19,3% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental pesquisados em Vitória não costumam utilizar cinto de segurança. Segundo a pesquisa, 8,3% dos escolares pesquisados não compareceram à escola por falta de segurança no trajeto, enquanto 11,4% se envolveram em brigas. Os resultados indicaram que mais de metade (51,6%) dos escolares se percebem magros ou com excesso de peso. A pesquisa verificou que, em Vitória, caiu o percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental cuja autoavaliação do estado de saúde foi muito boa e boa. Caiu também o percentual de escolares com frequência diária de escovação dos dentes maior ou igual a três vezes.
Essas são algumas informações da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE - 2009-2019, que investigou diversos aspectos relacionados à saúde dos estudantes. [fonte: IBGE]

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