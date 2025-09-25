CREA recomenda manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

Ciclistas que atravessam a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, têm se deparado com trincas na estrutura. Diante da repercussão, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) realizou uma vistoria técnica no local e concluiu que as vibrações constantes da ponte, o calor nas áreas de solda e a ação corrosiva da maresia contribuem para o surgimento dessas fissuras, reforçando a necessidade de manutenção constante. Por isso, o órgão irá recomendar ao governo estadual a realização de manutenções a cada seis meses na ciclovia, com o intuito de detectar as trincas e garantir que não se rompam. Nesta edição do Segurança em Foco, o engenheiro civil e mecânico do CREA-ES, Geraldo Rossini Sisquini, detalha a necessidade de inspenções preventivas. Ouça a conversa completa!