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Segurança em Foco

CREA recomenda manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

Ouça entrevista com o engenheiro civil e mecânico do CREA-ES, Geraldo Rossini Sisquini

Publicado em 25 de Setembro de 2025 às 12:17

Publicado em 

25 set 2025 às 12:17
Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida Crédito: Fernando Madeira
Ciclistas que atravessam a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, têm se deparado com trincas na estrutura. Diante da repercussão, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) realizou uma vistoria técnica no local e concluiu que as vibrações constantes da ponte, o calor nas áreas de solda e a ação corrosiva da maresia contribuem para o surgimento dessas fissuras, reforçando a necessidade de manutenção constante. Por isso, o órgão irá recomendar ao governo estadual a realização de manutenções a cada seis meses na ciclovia, com o intuito de detectar as trincas e garantir que não se rompam. Nesta edição do Segurança em Foco, o engenheiro civil e mecânico do CREA-ES, Geraldo Rossini Sisquini, detalha a necessidade de inspenções preventivas. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 25-09-25.mp3

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