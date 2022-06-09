Crack: o que é e por que a droga se tornou epidemia no Brasil

O crack é uma droga ilícita que por ser inalada, chega rapidamente ao cérebro e, por isso, seus efeitos são sentidos quase que imediatamente. No entanto, os mesmos efeitos duram em média 5 minutos, o que leva o usuário a usar o crack muitas vezes em curtos períodos de tempo, tornando-se altamente dependente. O entorpecente é uma versão da cocaína que surgiu nos Estados Unidos entre 1984 e 1985. Ao chegar ao Brasil, em 1989, se tornou epidêmico em pouco tempo. Nesta edição do quadro Segurança em Foco, o convidado é o perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES). Ele orienta sobre os riscos do consumo da droga e como as famílias podem ajudar na busca pelo tratamento.