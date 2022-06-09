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Segurança em Foco

Crack: o que é e por que a droga se tornou epidemia no Brasil

Os detalhes com o perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal no Espírito Santo

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:18

Publicado em 

09 jun 2022 às 10:18
Crack - Polícia Civil/MG - Divulgação
Pedras de Crack Crédito: Polícia Civil/MG - Divulgação
O crack é uma droga ilícita que por ser inalada, chega rapidamente ao cérebro e, por isso, seus efeitos são sentidos quase que imediatamente. No entanto, os mesmos efeitos duram em média 5 minutos, o que leva o usuário a usar o crack muitas vezes em curtos períodos de tempo, tornando-se altamente dependente. O entorpecente é uma versão da cocaína que surgiu nos Estados Unidos entre 1984 e 1985. Ao chegar ao Brasil, em 1989, se tornou epidêmico em pouco tempo. Nesta edição do quadro Segurança em Foco, o convidado é o perito criminal federal André Bittencourt, da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES). Ele orienta sobre os riscos do consumo da droga e como as famílias podem ajudar na busca pelo tratamento. 
Segurança Em Foco - André Bittencourt - 09-06-22

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