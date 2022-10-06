Consumo de drogas sintéticas cresce entre os jovens; polícia explica

Reportagem veiculada pelo programa "Profissão Repórter", da TV Globo, nesta semana, apontou que pelas ruas do Centro de São Paulo, em locais como o vão livre do Museu de arte de São Paulo (Masp), o consumo de uma nova droga tem se espalhado. Conhecida por vários nomes – K2, K4, K9, Spice e Space são alguns deles –, ela vem trazendo muito sofrimento para famílias e aumentado o número de jovens entregues ao vício. Mas o que é essa droga? Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco" desta semana. Quem fala sobre o assunto é o perito criminal federal, André Bittencourt. "O que a gente destaca é que na verdade isso não é uma droga, é uma família de drogas sintéticas que usam o mesmo tipo de receptor celular pra causar efeitos no corpo. Droga não tem controle de qualidade e nem controle de produção. Então, quando o usuário compra este tipo de produto ele não sabe ao certo qual a substância está consumindo e muito menos a sua dose, o que acaba causando vários problemas de overdose, por exemplo", explica. Ouça a conversa completa!