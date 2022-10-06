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Segurança em Foco

Consumo de drogas sintéticas cresce entre os jovens; polícia explica

Conhecida por vários nomes, K2, K4, K9, Spice e Space, o vício vem trazendo muito sofrimento para famílias

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 10:09

Publicado em 

06 out 2022 às 10:09
Droga sintética que se espalhou por São Paulo
Droga sintética que se espalhou por São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Reportagem veiculada pelo programa "Profissão Repórter", da TV Globo, nesta semana, apontou que pelas ruas do Centro de São Paulo, em locais como o vão livre do Museu de arte de São Paulo (Masp), o consumo de uma nova droga tem se espalhado. Conhecida por vários nomes – K2, K4, K9, Spice e Space são alguns deles –, ela vem trazendo muito sofrimento para famílias e aumentado o número de jovens entregues ao vício. Mas o que é essa droga? Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco" desta semana. Quem fala sobre o assunto é o perito criminal federal, André Bittencourt. "O que a gente destaca é que na verdade isso não é uma droga, é uma família de drogas sintéticas que usam o mesmo tipo de receptor celular pra causar efeitos no corpo. Droga não tem controle de qualidade e nem controle de produção. Então, quando o usuário compra este tipo de produto ele não sabe ao certo qual a substância está consumindo e muito menos a sua dose, o que acaba causando vários problemas de overdose, por exemplo", explica. Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - André Bittencourt - 06-10-22

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