Consórcio de bens: entenda o que é e como fazer de forma segura

No mês de janeiro, um casal caiu em um golpe de consórcio e perdeu quase R$ 20 mil. Moradores da Serra, os dois desejavam começar a vida de casados em Vitória e, para isso, começaram o processo de consórcio de uma carta de crédito. O que acontece é que o homem que se passava por vendedor de consórcio já não trabalhava mais na empresa e acabou usando o dinheiro das vítimas para viajar. Nesta edição de "Segurança em Foco", o consultor especialista em consórcios de imóveis, Vinícius Santos, explica como não cair em um golpe parecido. Ouça a conversa completa!