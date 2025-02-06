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Segurança em Foco

Consórcio de bens: entenda o que é e como fazer de forma segura

Ouça as orientações do consultor e especialista em consórcios de imóveis, Vinícius Santos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 10:28

Publicado em 

06 fev 2025 às 10:28
Consórcio
Consórcio Crédito: Freepik
No mês de janeiro, um casal caiu em um golpe de consórcio e perdeu quase R$ 20 mil. Moradores da Serra, os dois desejavam começar a vida de casados em Vitória e, para isso, começaram o processo de consórcio de uma carta de crédito. O que acontece é que o homem que se passava por vendedor de consórcio já não trabalhava mais na empresa e acabou usando o dinheiro das vítimas para viajar. Nesta edição de "Segurança em Foco", o consultor especialista em consórcios de imóveis, Vinícius Santos, explica como não cair em um golpe parecido. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Vinícius Santos - 06-02-25.mp3

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