Conheça detalhes do Núcleo que faz o patrulhamento das águas brasileiras

Nesta edição do "Segurança em Foco" o destaque é o trabalho realizado pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima. O núcleo da Polícia Federal tem como atribuição principal prover segurança nas vias navegáveis, terminais portuários e área de fundeios no país. Mário Moreira, chefe do Nepom no Espírito Santo, traz detalhes do trabalho realizado. Outro ponto de destaque é o Sistema de Informação e Gerenciamento do Tráfego de Embarcações (VTMIS), pioneiro no Porto de Vitória, que permite a segurança do tráfego e a segurança portuária.