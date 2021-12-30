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Segurança em Foco

Conheça detalhes do Núcleo que faz o patrulhamento das águas brasileiras

Ouça detalhes na participação do chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima, Mário Moreira

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:13

Publicado em 

30 dez 2021 às 11:13
Vista aérea do Porto de Vitória
Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta edição do "Segurança em Foco" o destaque é o trabalho realizado pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima. O núcleo da Polícia Federal tem como atribuição principal prover segurança nas vias navegáveis, terminais portuários e área de fundeios no país. Mário Moreira, chefe do Nepom no Espírito Santo, traz detalhes do trabalho realizado. Outro ponto de destaque é o Sistema de Informação e Gerenciamento do Tráfego de Embarcações (VTMIS), pioneiro no Porto de Vitória, que permite a segurança do tráfego e a segurança portuária.
Segurança Em Foco - Mário Moreira - 30-12-21.mp3

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