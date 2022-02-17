Conheça as punições para quem pesca ou navega em áreas proibidas

Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

Nesta quarta-feira (16) agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal no Espirito Santo (NEPOM) interceptaram uma embarcação e retiraram 04 (quatro) mergulhadores que pescavam irregularmente em uma área de segurança do Complexo Portuário de Praia Mole. A abordagem foi realizada pela equipe policial a bordo da Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Urano, após acionamento da divisão de segurança do Terminal de Tubarão.

A área próxima ao cais serve às manobras de grandes embarcações, tais como navios e rebocadores. Há também cargas suspensas que extrapolam o limite do cais. Sendo assim, são regiões inadequadas e inseguras para barcos pequenos, que comprometem a sua própria segurança e acabam por prejudicar ou mesmo impedir as manobras portuárias. Quem explica nesta edição do Segurança em Foco é o agente da Polícia Federal, Rogério Lages.

Your browser does not support the audio element. Segurança em Foco - 17-02-22.mp3