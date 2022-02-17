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Segurança em Foco

Conheça as punições para quem pesca ou navega em áreas proibidas

Quem explica é o agente da Polícia Federal, Rogério Lages

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:43

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:43
Vista aérea do Porto de Vitória
Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta quarta-feira (16) agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal no Espirito Santo (NEPOM) interceptaram uma embarcação e retiraram 04 (quatro) mergulhadores que pescavam irregularmente em uma área de segurança do Complexo Portuário de Praia Mole. A abordagem foi realizada pela equipe policial a bordo da Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Urano, após acionamento da divisão de segurança do Terminal de Tubarão.
A área próxima ao cais serve às manobras de grandes embarcações, tais como navios e rebocadores. Há também cargas suspensas que extrapolam o limite do cais. Sendo assim, são regiões inadequadas e inseguras para barcos pequenos, que comprometem a sua própria segurança e acabam por prejudicar ou mesmo impedir as manobras portuárias. Quem explica nesta edição do Segurança em Foco é o agente da Polícia Federal, Rogério Lages.
Segurança em Foco - 17-02-22.mp3
A embarcação invasora no caso desta quarta-feira (17) estava irregular e foi levada pela Polícia Federal com seus ocupantes para a realização de fiscalização pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), onde foram produzidos os autos relativos às irregularidades verificadas.

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