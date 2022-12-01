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Segurança em Foco

Confecção de passaportes: solicitações feitas até final de novembro estão garantidas

Ouça detalhes com o delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 10:58

Publicado em 

01 dez 2022 às 10:58
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Federal informou que os solicitantes de passaporte que tiveram seus atendimentos realizados até o dia 30 de novembro terão seus documentos confeccionados e entregues o mais rápido possível. A confecção será possível em virtude da liberação de R$ 37,4 milhões de crédito orçamentário para a emissão de passaportes. Considerando a insuficiência dos valores liberados, após a data citada, a polícia destaca que serão novamente suspensas novas confecções, até que os valores remanescentes sejam repassados. Quem fala sobre o tema, nesta edição do “Segurança em Foco” é o delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva. 
Segurança Em Foco - Ramon Almeida da Silva - 01-12-22.mp3

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