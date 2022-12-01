Confecção de passaportes: solicitações feitas até final de novembro estão garantidas

A Polícia Federal informou que os solicitantes de passaporte que tiveram seus atendimentos realizados até o dia 30 de novembro terão seus documentos confeccionados e entregues o mais rápido possível. A confecção será possível em virtude da liberação de R$ 37,4 milhões de crédito orçamentário para a emissão de passaportes. Considerando a insuficiência dos valores liberados, após a data citada, a polícia destaca que serão novamente suspensas novas confecções, até que os valores remanescentes sejam repassados. Quem fala sobre o tema, nesta edição do “Segurança em Foco” é o delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva.