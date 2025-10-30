Condutores tem até dezembro para regularizar ciclomotores, reforça Detran-ES

Ainda está valendo o prazo para registro, licenciamento e emplacamento de veículos ciclomotores. Até o dia 31 de dezembro, condutores deste tipo de veículo deverão realizar a regularização em alguma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). As regras estão previstas em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e incluem normas de habilitação, equipamentos de segurança e circulação em vias públicas. Aqueles que não cumprirem com o prazo podem ser proibidos de circular em vias públicas. Nesta edição de Segurança em Foco, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Raphael Piekarz, explica o que muda na prática e alerta quem precisa regularizar. Ouça a conversa completa!