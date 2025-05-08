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Segurança em Foco

Como são realizadas as fiscalizações contra motociclistas infratores

Ouça entrevista com o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito de Vitória, Marcelo Paraguassu

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 10:53

Publicado em 

08 mai 2025 às 10:53
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção Crédito: Pexels
Considerado o meio de transporte rápido e econômico, as motocicletas estão presentes nas ruas e avenidas da Grande Vitória. Mas o risco de acidentes também é grande, tanto para motociclistas quanto para outros atores envolvidos no trânsito. Em Vitória, por exemplo, são realizadas operações de fiscalização e abordagens a motocicletas onde são constatadas infrações. Os motociclistas já respondem por mais da metade dos sinistros no trânsito em Vitória. Nesta edição do "Segurança em Foco", o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito da Guarda de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Marcelo Paraguassu Pires - 08-05-25.mp3

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