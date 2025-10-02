Como mulheres podem pedir ajuda em casos de violência?

Botão do pânico em Vitória Crédito: Divulgação/PMV

A violência contra a mulher é um problema que exige atenção constante. De acordo com dados do Monitoramento da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, em 2025, 16.852 mulheres foram vítimas de ameaças, calúnias, lesões corporais, tentativas de homicídio, estupro e outros tipos de crime no Espírito Santo. São mulheres de todas as idades e classes sociais, que sofrem em casa, na escola, na rua ou até mesmo no ambiente virtual.

Muitas vezes, a vítima não sabe a quem recorrer ou tem medo de pedir ajuda. Para todos os casos, canais de denúncia e serviços de acolhimento e suporte psicológico estão disponíveis. Nesta edição de Segurança em Foco, a comandante da Guarda Civil Municipal, Dayse Barbosa, traz orientações sobre o que deve ser feito caso uma mulher seja vítima de violência de gênero. Ouça a conversa completa e entenda!

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Medidas que podem ser tomadas em caso de violência:

1. Em caso de emergência, ligue 190. A prioridade é acionar a polícia imediatamente.

2. Procure um local seguro. Afaste-se do agressor e busque abrigo na casa de familiares, amigos ou em serviços de acolhimento.

3. Registre a ocorrência. Vá até a Delegacia da Mulher ou à delegacia mais próxima para formalizar a denúncia.

4. Solicite medidas protetivas. O juiz pode determinar o afastamento do agressor e outras ações de proteção.

5. Acione a rede de proteção. Em Vitória, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) e o Botão Maria da Penha, conectado à Guarda de Vitória, são recursos importantes que garantem resposta rápida em casos de risco.

6. Guarde provas da violência. Mensagens, fotos, áudios e exames médicos podem ajudar na investigação.