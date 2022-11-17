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Segurança em Foco

Como imagens do seu filho podem parar na "deep web"? Polícia alerta!

Quem orienta sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Lorenzo Espósito

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 10:15

Publicado em 

17 nov 2022 às 10:15
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
Tecnologia, hacker, computador Crédito: Pexels
Nesta edição do "Segurança em Foco" o destaque é a informação de que a frequência de prisões por exploração sexual infantil na internet traz luz ao tema e pode servir como alerta para pais e mães que têm crianças em casa com acesso à internet. Isso porque, muitas vezes, o abusador se passa por outra pessoa e começa a conversar com a vítima, até o momento em que propõe desafios, pede fotos e depois chega ao ponto de chantagear o menor de idade. Outro perigo é o de pedófilos que, navegando pela internet, acabam pegando imagens que pais inocentemente publicam em seus perfis. O conteúdo vai parar em grupos criminosos, sobretudo no submundo da internet, a chamada "deep web". Quem orienta sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Lorenzo Espósito. 
Segurança em Foco - 17-11-22.mp3

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