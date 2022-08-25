Como identificar uma nota falsa de dinheiro?

É preciso sempre estar atento para não receber notas falsas ou até mesmo repassar sem querer alguma cédula de dinheiro não verdadeira. Pensando nisso, nesta edição do "Segurança em Foco", a Polícia Federal traz orientações para ajudar na hora de identificar se uma nota é verdadeira ou falsa. As dicas passam por elementos gráficos e físicos da célula, como uma marca d’água e um relevo em partes específicas. Quem fala sobre o assunto é o delegado Lorenzo Esposito, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz). Ouça as explicações completas!