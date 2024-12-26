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Segurança em Foco

Como identificar sinais de violência e abuso sexual infantil? Delegada orienta!

Ouça entrevista com a delegada Gabriella Zache, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 10:08

Publicado em 

26 dez 2024 às 10:08
Ilustração. Combate ao abuso infantil - Violência contra a criança e o adolescente
Ilustração. Combate ao abuso infantil - Violência contra a criança e o adolescente Crédito: Arabson
Ao longo deste mês de dezembro, o assunto em destaque no "Segurança em Foco" é a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Especialistas orientam que alterações de humor, traumatismos físicos, silêncio e isolamento são alguns dos sinais sensíveis que servem de alerta. Em entrevista à CBN Vitória a delegada Gabriella Zache, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Gabriella Zache - 26-12-24.mp3

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