Como identificar sinais de violência e abuso sexual infantil? Delegada orienta!

Ao longo deste mês de dezembro, o assunto em destaque no "Segurança em Foco" é a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Especialistas orientam que alterações de humor, traumatismos físicos, silêncio e isolamento são alguns dos sinais sensíveis que servem de alerta. Em entrevista à CBN Vitória a delegada Gabriella Zache, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Gabriella Zache - 26-12-24.mp3