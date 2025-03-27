Como identificar se você está em um relacionamento abusivo

Esta edição do Segurança em Foco encerra a série especial dedicada a debater assuntos relacionados à segurança das mulheres. A convidada, a diretora executiva do Instituto Vermelho, Paula Sampaio Limongi, desdobra um tema de extrema relevância na sociedade: relacionamentos abusivos. Apesar das agressões físicas deixarem marcas visíveis, muitas vezes, a violência dentro das relações começa de forma sutil, sem que a vítima perceba qualquer sinal de alerta. Abusos psicológicos e emocionais, controle sobre outras relações, comunicação agressiva e opiniões sobre o modo de agir ou se vestir são algumas formas de violência presentes em relações tóxicas. Limongi também traz dicas importantes para combater a violência contra a mulher e opina sobre como podemos agir de maneira responsável ao testemunhar uma situação de agressão. Ouça a conversa completa!