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Segurança em Foco

Como identificar se você está em um relacionamento abusivo

Ouça entrevista com a diretora executiva do Instituto Vermelho, Paula Sampaio Limongi

Publicado em 27 de Março de 2025 às 10:17

Publicado em 

27 mar 2025 às 10:17
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio, Crédito: Shutterstock
Esta edição do Segurança em Foco encerra a série especial dedicada a debater assuntos relacionados à segurança das mulheres. A convidada, a diretora executiva do Instituto Vermelho, Paula Sampaio Limongi, desdobra um tema de extrema relevância na sociedade: relacionamentos abusivos. Apesar das agressões físicas deixarem marcas visíveis, muitas vezes, a violência dentro das relações começa de forma sutil, sem que a vítima perceba qualquer sinal de alerta. Abusos psicológicos e emocionais, controle sobre outras relações, comunicação agressiva e opiniões sobre o modo de agir ou se vestir são algumas formas de violência presentes em relações tóxicas. Limongi também traz dicas importantes para combater a violência contra a mulher e opina sobre como podemos agir de maneira responsável ao testemunhar uma situação de agressão. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Paula Sampaio Limongi -27-03-25.mp3

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