Como funciona o esquema de segurança de presidenciáveis e autoridades

Nesta edição do Segurança em Foco, o policial federal Rodrigo de Castro Azevedo, coordenador do Grupo de Segurança de Dignitários da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), explica como é realizado o trabalho logístico e de inteligência que envolve a segurança de autoridades e de candidatos à Presidência da República. De forma geral, ele explica que a Polícia Federal faz o chamado "trabalho de segurança aproximada". Como isso funciona? Ouça!