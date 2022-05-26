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Segurança em Foco

Como funciona o esquema de segurança de presidenciáveis e autoridades

Quem explica é o policial federal Rodrigo de Castro Azevedo, coordenador do Grupo de Segurança de Dignitários da Polícia Federal no Espírito Santo

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 11:16

Publicado em 

26 mai 2022 às 11:16
Rodrigo de Castro Azevedo, policial federal, durante participação no
Rodrigo de Castro Azevedo, policial federal, durante participação no "Segurança em Foco" Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
Nesta edição do Segurança em Foco, o policial federal Rodrigo de Castro Azevedo, coordenador do Grupo de Segurança de Dignitários da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), explica como é realizado o trabalho logístico e de inteligência que envolve a segurança de autoridades e de candidatos à Presidência da República. De forma geral, ele explica que a Polícia Federal faz o chamado "trabalho de segurança aproximada". Como isso funciona? Ouça!
Segurança em Foco - Rodrigo de Castro Azevedo - 26-05-22

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