Como funciona golpe do "falso advogado"? Como se proteger? Entenda!

Casos de estelionatários que se passam por advogados têm se tornado cada vez mais frequentes. Os golpistas entram em contato com pessoas dizendo que representam um processo judicial e, para dar mais credibilidade, chegam a mencionar o número do processo, o nome do advogado responsável e até enviam fotos e documentos falsificados do profissional. O alerta é da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES), mas também tem ocorrido em todo o país. "Com isso, convencem a vítima a fazer transferências via Pix com valores variados, muitas vezes alegando que o pagamento é necessário para liberar uma suposta decisão judicial, custear despesas do processo ou até mesmo quitar honorários do advogado. Mas tudo não passa de um golpe", alerta. "Esse tipo de fraude tem causado prejuízos financeiros significativos e abalado a confiança das pessoas no sistema de Justiça. Por isso, a orientação é clara: em caso de dúvida, entre sempre em contato direto com seu advogado de confiança pelos canais oficiais e nunca realize pagamentos sem confirmação segura", informa a OAB-ES. Nesta edição do "Segurança em Foco", o Secretário-geral da OAB-ES, Eduardo Sarlo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!