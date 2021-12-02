Como funciona a prestação de serviço de segurança privada?

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A Polícia Federal do Espírito Santo participou recentemente de uma ação nacional visando fiscalizar a prestação de serviços de segurança privada. Nesta edição do quadro Segurança em Foco, o delegado Leonardo Damasceno, chefe de Delegacia de Regional Executiva da PF no Espírito Santo, explica como é regulamentada a atividade no país.

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A ação nacional tinha como objetivo o combate ao mercado clandestino de segurança privada. Uma lei federal regulamenta a atividade de segurança privada e a profissão de vigilante no Brasil, além de atribuir ao Ministério da Justiça o controle e a fiscalização dessas atividades.

A contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física e o patrimônio dos tomadores do serviço, vez que esses “seguranças” não são previamente cadastrados pela Polícia Federal, não tem seus antecedentes criminais verificados, não se submetem a avaliação psicológica e ao curso de formação profissional.