Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Como evitar ataques de cães: ouça as dicas de um adestrador

Acompanhe entrevista com o especialista no assunto, Francisco Djalma

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 10:35

Publicado em 

17 out 2024 às 10:35
Adestrador indica treinar cães para evitar acidentes
Adestrador indica treinar cães para evitar acidentes Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é ataque de cães. Na tarde do último sábado (12), um menino de quatro anos foi morto pelo cachorro da família, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Por volta das 15h, Heitor estava brincando no quintal de casa quando o pitbull o avançou. O pai socorreu o filho e o levou para o hospital, mas a criança não resistiu. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Diante da fatalidade, o adestrador de cães, Francisco Djalma, explica como se defender e evitar ataques de animais. Ouça a conversa completa!
CBN – Segurança Em Foco - Francisco Djalma 17-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados