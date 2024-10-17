Como evitar ataques de cães: ouça as dicas de um adestrador

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é ataque de cães. Na tarde do último sábado (12), um menino de quatro anos foi morto pelo cachorro da família, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Por volta das 15h, Heitor estava brincando no quintal de casa quando o pitbull o avançou. O pai socorreu o filho e o levou para o hospital, mas a criança não resistiu. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Diante da fatalidade, o adestrador de cães, Francisco Djalma, explica como se defender e evitar ataques de animais. Ouça a conversa completa!