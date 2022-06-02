Como é feito o trabalho de busca e captura de foragidos de alta periculosidade

Nesta semana foi preso em Goiás um dos traficantes foragidos mais violentos do Espírito Santo. Ele é natural de Boa Esperança e controla o tráfico de drogas na Região Noroeste há mais de uma década. Segundo a Polícia Federal (PF), o chefe do tráfico é conhecido por sua truculência e violência extrema na condução de seus negócios ilícitos. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da Polícia Federal Arcelino Damasceno detalha como é o trabalho que envolve a busca e captura de criminosos foragidos da Justiça.