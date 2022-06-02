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Segurança em Foco

Como é feito o trabalho de busca e captura de foragidos de alta periculosidade

O delegado da Polícia Federal Arcelino Damasceno é quem detalha o trabalho da polícia

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 10:35

Publicado em 

02 jun 2022 às 10:35
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta semana foi preso em Goiás um dos traficantes foragidos mais violentos do Espírito Santo. Ele é natural de Boa Esperança e controla o tráfico de drogas na Região Noroeste há mais de uma década. Segundo a Polícia Federal (PF), o chefe do tráfico é conhecido por sua truculência e violência extrema na condução de seus negócios ilícitos. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da Polícia Federal Arcelino Damasceno detalha como é o trabalho que envolve a busca e captura de criminosos foragidos da Justiça.
Segurança Em Foco - 02-06-22.mp3

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