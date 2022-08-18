Como é feita a solicitação de refúgio no Brasil? Polícia esclarece

Nesta semana um grupo com 25 venezuelanos desembarcou na rodoviária de Vitória. Vindos de Teixeira de Freitas, o grupo de refugiados — composto por indígenas da etnia Warao — foi trazido em um ônibus fretado pela prefeitura baiana e deixado, então, em um terreno próximo à rodoviária da Capital. A prefeitura da Vitória informou que os venezuelanos foram abrigados temporariamente. A decisão ocorreu após a Defensoria Pública do Espírito Santo recomendar à prefeitura que ela providenciasse abrigo, alimentação e atendimento médico aos indígenas. Diante desse cenário, nesta edição do "Segurança em Foco", a agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Glaucia Dias, que atua no setor de imigração, explica como ocorre a solicitação de refúgio de estrangeiro no país.