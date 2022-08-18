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Segurança em Foco

Como é feita a solicitação de refúgio no Brasil? Polícia esclarece

Cabe à Polícia Federal o cadastramento da solicitação de refúgio, que é enviada para decisão ao Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 11:41

Publicado em 

18 ago 2022 às 11:41
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta semana um grupo com 25 venezuelanos desembarcou na rodoviária de Vitória. Vindos de Teixeira de Freitas, o grupo de refugiados — composto por indígenas da etnia Warao — foi trazido em um ônibus fretado pela prefeitura baiana e deixado, então, em um terreno próximo à rodoviária da Capital. A prefeitura da Vitória informou que os venezuelanos foram abrigados temporariamente. A decisão ocorreu após a Defensoria Pública do Espírito Santo recomendar à prefeitura que ela providenciasse abrigo, alimentação e atendimento médico aos indígenas. Diante desse cenário, nesta edição do "Segurança em Foco", a agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Glaucia Dias, que atua no setor de imigração, explica como ocorre a solicitação de refúgio de estrangeiro no país.
De forma geral, ela explica que cabe à Polícia Federal o cadastramento da solicitação de refúgio, o qual é enviado para decisão ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o que leva as pessoas a saírem de seus países? "O que observamos no país é que o perfil de imigrantes que chegam aqui são trazidos por ameaças, de motivações políticas, religiosas, ou porque em seus países de origem há um cenário de instabilidade política, como é o caso da Venezuela, e conflitos armados", explica. 
Segurança em Foco - 18-08-22

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