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Segurança em Foco

Como deixar a casa segura durante as viagens de férias

As dicas são do Major da Polícia Militar, Isaac Rubim

Publicado em 25 de Dezembro de 2025 às 09:42

Publicado em 

25 dez 2025 às 09:42
Mulher carregando mala e fechando portas em casa
Quem mora em apartamento e vai deixá-lo desocupado ao viajar deve ter alguns cuidados para garantir a segurança e a manutenção do imóvel Crédito: Shutterstock
Fim de ano é tempo de férias para parte da população. Com o recesso nas escolas e em algumas empresas, famílias aproveitam a semana do Natal e do Ano Novo para viajar. Para garantir uma viagem tranquila e um retorno ainda melhor, é importante adotar alguns cuidados ao deixar a residência vazia. Nesta edição de Segurança em Foco, o comandante da 12ª Cia Independente, major Isaac Rubim, traz alguns cuidados essenciais a serem tomados antes de sair de casa. Ouça a conversa completa!
SEGURANÇA EM FOCO - 25-12-25

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