Como deixar a casa segura durante as viagens de férias

Quem mora em apartamento e vai deixá-lo desocupado ao viajar deve ter alguns cuidados para garantir a segurança e a manutenção do imóvel

Fim de ano é tempo de férias para parte da população. Com o recesso nas escolas e em algumas empresas, famílias aproveitam a semana do Natal e do Ano Novo para viajar. Para garantir uma viagem tranquila e um retorno ainda melhor, é importante adotar alguns cuidados ao deixar a residência vazia. Nesta edição de Segurança em Foco, o comandante da 12ª Cia Independente, major Isaac Rubim, traz alguns cuidados essenciais a serem tomados antes de sair de casa. Ouça a conversa completa!